Дебют для ТЮЗа: в Бахчисарай приедет "Царевна-лягушка"

Артисты Крымского Государственного ТЮЗа впервые приедут в Бахчисарай со спектаклем "Царевна-лягушка". Спектакль покажут на сцене местного дома культуры в среду, 15 ноября. Об этом РИА Новости Крым сообщила директор ТЮЗа, режиссер-постановщик Нина Пермякова.

"15 ноября у нас выезд в Бахчисарай. Впервые мы поедем туда. Со спектаклем "Царевна-лягушка". Так что это для нас дебют. Спектакль поставят в отремонтированном местном доме культуры, где большой прекрасный зал", – сказала Пермякова.

По ее словам, за спектакль "Царевна-лягушка" и режиссер, и художник постановки получили высшую театральную премию Крыма – "Золотой грифон".