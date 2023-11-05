Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Дебют для ТЮЗа: в Бахчисарай приедет "Царевна-лягушка"

05 ноября 2023, 14:08Культура и развлечения

4

Артисты Крымского Государственного ТЮЗа впервые приедут в Бахчисарай со спектаклем "Царевна-лягушка". Спектакль покажут на сцене местного дома культуры в среду, 15 ноября. Об этом РИА Новости Крым сообщила директор ТЮЗа, режиссер-постановщик Нина Пермякова.

"15 ноября у нас выезд в Бахчисарай. Впервые мы поедем туда. Со спектаклем "Царевна-лягушка". Так что это для нас дебют. Спектакль поставят в отремонтированном местном доме культуры, где большой прекрасный зал", – сказала Пермякова.

По ее словам, за спектакль "Царевна-лягушка" и режиссер, и художник постановки получили высшую театральную премию Крыма – "Золотой грифон".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх