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Дед Мороз сильно помолодеет: как пройдут новогодние утренники в Крыму

Дед Мороз сильно помолодеет: как пройдут новогодние утренники в Крыму

02 декабря 2020, 11:36Общество

Новогодние утренники в школах и детских садах Крыма состоятся несмотря на отмену массовых развлекательных мероприятий. Однако роли Деда Мороза и Снегурочки на них будут исполнять сами дети. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

"Самый актуальный вопрос для родителей на сегодняшний день – будут ли новогодние праздники, когда массовые мероприятия запрещены. Новогодние праздники будут в каждом классном коллективе. "Помолодеют" Дед Мороз и Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять дети", – сообщила министр. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал инициативу Минобразования, но подчеркнул необходимость соблюдения всех мер профилактики.

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