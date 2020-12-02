Дед Мороз сильно помолодеет: как пройдут новогодние утренники в Крыму

Новогодние утренники в школах и детских садах Крыма состоятся несмотря на отмену массовых развлекательных мероприятий. Однако роли Деда Мороза и Снегурочки на них будут исполнять сами дети. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

"Самый актуальный вопрос для родителей на сегодняшний день – будут ли новогодние праздники, когда массовые мероприятия запрещены. Новогодние праздники будут в каждом классном коллективе. "Помолодеют" Дед Мороз и Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять дети", – сообщила министр. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал инициативу Минобразования, но подчеркнул необходимость соблюдения всех мер профилактики.