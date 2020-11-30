Дефицит бюджета Крыма в 2021 году закроют за счет продажи имущества

Совет министров Крыма утвердил проект бюджета республики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Соответствующее решение принято на заседании правительства региона в понедельник. По словам вице-премьера Крыма – министра финансов Ирины Кивико, проект бюджета базируется на двух основных приоритетах – безусловное исполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом страны.

"На 2021 год доходы прогнозируются в размере 150,8 млрд рублей, расходы – 152, 2 млрд рублей, дефицит 1,4 млрд. Источником финансирования дефицита бюджета выступает реализация пакетов акций, который планируется включить в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной собственности", – сообщила Кивико.