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Новости Крыма

Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд

06 марта 2025, 11:00Общество

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В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества с землями города стоимостью свыше 197 миллионов рублей. Об этом информирует городская прокуратура.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в 35 эпизодах преступной деятельности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 3 с. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина собрал ряд подложных документов о выделении из собственности города земельных участков в районе садоводческого товарищества "Берег" на мысе Фиолент фактически несуществующему обслуживающему кооперативу "Дачно-строительный кооператив "Мыс Святой Елены".

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