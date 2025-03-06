Дело о мошенничестве с землями в Севастополе на 197 млн передано в суд

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту мошенничества с землями города стоимостью свыше 197 миллионов рублей. Об этом информирует городская прокуратура.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в 35 эпизодах преступной деятельности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 3 с. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина собрал ряд подложных документов о выделении из собственности города земельных участков в районе садоводческого товарищества "Берег" на мысе Фиолент фактически несуществующему обслуживающему кооперативу "Дачно-строительный кооператив "Мыс Святой Елены".