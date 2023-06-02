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Новости Крыма

Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы

Сегодня, 12:45Общество

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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Крым и его знакомой. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следкома России.

"Органами следствия им вменяется мошенничество, совершенное в составе группы лиц в особо крупном размере", – говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, к адвокату за юридической помощью обратилась супружеская пара из Джанкойского района. Юрист вместе со свой знакомой, разработав план, сообщили клиентам ложные сведения о том, что после явки супруга к следователю он будет задержан и его поместят под арест. Злоумышленники пообещали "решить вопрос" за денежное вознаграждение.

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