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Новости Крыма

Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры

20 августа 2023, 21:51Общество

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Эксперты РИА Новости представили свои лучшие проекты в формате виртуальной реальности на площадке арт-кластера "Таврида" и раскрыли механику их создания молодежи из разных регионов России. Мастер-класс организован в рамках международного просветительского проекта в области медиа SputnikPro, инициированного агентством Sputnik, при участии крымского подразделения международной медиагруппы "Россия Сегодня".

Виртуальное просвещение

Погружение в виртуальные миры, командные мозговые штурмы и рождение новых идей – все это часть мастер-класса "VR-технологии в современном мире: от игр до обучения" для участников образовательных заездов арт-кластера "Таврида".

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