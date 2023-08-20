Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры

Эксперты РИА Новости представили свои лучшие проекты в формате виртуальной реальности на площадке арт-кластера "Таврида" и раскрыли механику их создания молодежи из разных регионов России. Мастер-класс организован в рамках международного просветительского проекта в области медиа SputnikPro, инициированного агентством Sputnik, при участии крымского подразделения международной медиагруппы "Россия Сегодня".

Виртуальное просвещение

Погружение в виртуальные миры, командные мозговые штурмы и рождение новых идей – все это часть мастер-класса "VR-технологии в современном мире: от игр до обучения" для участников образовательных заездов арт-кластера "Таврида".