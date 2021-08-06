Новости Крыма День города в Ялте: без концерта, но с арт-объектами

День города Ялта отметит 14 августа, однако с учетом эпидобстановки традиционный концерт отменяется, большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате. Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации города Янина Павленко. "Отменяем традиционную сцену на набережной и все массовые мероприятия – бережем себя. Оданко на набережной поставим фотозоны, которые расскажут о разных исторических этапах. Конечно же, в планах праздничный фейерверк в акватории порта – очень яркий и красочный", – сообщила Павленко. Также к празднику город украсят новые арт-объекты. На въезде в Ялту установят узнаваемую стелу с чайкой, ее монтаж идет полным ходом. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

