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День города в Ялте: без концерта, но с арт-объектами

06 августа 2021, 11:56Общество

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День города Ялта отметит 14 августа, однако с учетом эпидобстановки традиционный концерт отменяется, большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате. Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации города Янина Павленко. "Отменяем традиционную сцену на набережной и все массовые мероприятия – бережем себя. Оданко на набережной поставим фотозоны, которые расскажут о разных исторических этапах. Конечно же, в планах праздничный фейерверк в акватории порта – очень яркий и красочный", – сообщила Павленко. Также к празднику город украсят новые арт-объекты. На въезде в Ялту установят узнаваемую стелу с чайкой, ее монтаж идет полным ходом.

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