Новости Крыма

День России в Крыму: куда пойти

11 июня 2022, 13:43Общество

4

В этом году в День России для крымчан подготовлены выставки, концерты, автопробег, фестивали, квесты и бал. Список мероприятий опубликован на Туристическом портале Республики Крым.

Симферополь

С 10:00 на площади Ленина жителей и гостей крымской столицы будут развлекать спортивными играми и квестами. В Детском парке для маленьких горожан также будет организована игровая программа. В честь праздника пройдет городской автомотопробег, участники которого проедут к главной площади Симферополя от Крымского федерального университета имени Вернадского. В парке имени Гагарина будут оборудованы станции со спортивными играми, можно будет также проверить свою физическую подготовку на площадке по сдаче ГТО. Вечером жителей будет ждать массовое исполнение гимна России, праздничный концерт, который пройдет с 18:00 до 22:00 на центральной площади города и завершится фейерверком.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх