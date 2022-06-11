День России в Крыму: куда пойти

В этом году в День России для крымчан подготовлены выставки, концерты, автопробег, фестивали, квесты и бал. Список мероприятий опубликован на Туристическом портале Республики Крым.

Симферополь

С 10:00 на площади Ленина жителей и гостей крымской столицы будут развлекать спортивными играми и квестами. В Детском парке для маленьких горожан также будет организована игровая программа. В честь праздника пройдет городской автомотопробег, участники которого проедут к главной площади Симферополя от Крымского федерального университета имени Вернадского. В парке имени Гагарина будут оборудованы станции со спортивными играми, можно будет также проверить свою физическую подготовку на площадке по сдаче ГТО. Вечером жителей будет ждать массовое исполнение гимна России, праздничный концерт, который пройдет с 18:00 до 22:00 на центральной площади города и завершится фейерверком.