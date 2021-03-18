18 марта в Крыму празднуется День воссоединения с Россией. В этот день 7 лет назад был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ. Госсовет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.

Полуостров стал частью РФ после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент ПФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаются гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.