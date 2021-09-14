Новости Крыма

Денежные "уколы" не туда: эксперт оценила озеленение в Симферополе

14 сентября 2021, 09:34Общество

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Проблема озеленения столицы Крыма заключается в том, что долгое время озеленением в городе в принципе не занимались, сегодня к этой работе очень мало привлекают специалистов, а средства тратятся точечно и неэффективно. Особенно это касается новых программ благоустройства, в которых озеленение осуществляется по остаточному принципу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского Анна Репецкая.

По ее словам, после того, как в 70-80-е годы грамотные специалисты создали "хорошую систему" зеленых насаждений в городе, следующие два десятка лет городские насаждения совсем не обслуживались.

"За это время растения переросли, в отсутствие ухода многие выпали. И теперь мы пытаемся эту хроническую болезнь лечить какими-то разовыми финансовыми инъекциями, но не всегда они делаются туда, куда надо. Мы наблюдаем это везде, в том числе на примере новых объектов, которые делаются в рамках программы "Комфортная городская среда", – уточнила Репецкая.

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