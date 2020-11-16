Новости Крыма

Депутат Рады озвучила неудобную правду о Крыме

Депутат Рады озвучила неудобную правду о Крыме

16 ноября 2020, 15:49Общество

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, которая до сентября 2014 года проживала в Крыму, заявила, что сегодня большинство крымчан счастливо живут в составе России, а РФ много делает для развития полуострова.

"Они (крымчане – ред.) живут там не под гнетом… Россия много строит, действительно. Мне прислали сейчас видео того места, в котором я жила в пригороде Симферополя – я его не узнала совершенно. У нас там было поле большое, сейчас там уже стоят многоэтажки. Уже и автобаны такие построили как будто это и не Симферополь… Очень многие довольны и счастливы", – сообщила Богуцкая в эфире телеканала "Наш". Нардеп констатировала, что Украина ничего не сделала, чтобы удержать Крым. При этом большинство фракций в нынешнем составе парламента, по ее словам, не желают формировать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования событий февраля-марта 2014 года.

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