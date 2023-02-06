Депутатам лень подавать декларации. Путин разрешил депутатам не публиковать сведения о доходах в открытом доступе.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит депутатам и сенаторам не публиковать сведения о доходах в открытом доступе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Один из авторов закона, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников объяснял изменения в правилах публикации деклараций депутатами тем, что "не всем это интересно, не всем это охота делать – лень". Также, по его словам, не все парламентарии хотят "показывать свои доходы".

В Кремле утверждают, что новая процедура подачи деклараций не повлияет на борьбу с коррупцией, поскольку депутаты и сенаторы все равно продолжат отчитываться о доходах. Необходимость изменений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил тем, что "условия СВО вносят свою специфику".

В чем же заключается эта специфика? Неужели депутаты настолько заняты, что не имею пару часов свободного времени для заполнения декларации о доходах?

Или же специфика СВО заключается в возможности воровать на госзакупках, а наличие деклараций в свободном доступе может помешать этому?