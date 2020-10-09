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Дешевая нефть убивает добычу сланца – эксперты

Дешевая нефть убивает добычу сланца – эксперты

09 октября 2020, 08:57Экономика Крыма

Добыча сланцевой нефти в США теряет инвесторов силу отрицательной рентабельности бизнеса. Об этом информирует RT со ссылкой на консалтинговую компанию Rystad Energy. С начала года объем мировых инвестиций в добычу сланцевой нефти сократится более, чем на половину в сравнении с прошлым годом, с 140,8 до 66,9 млрд. долларов. Падение спроса на нефть в период лог-дауна привели к сокращению добычи и банкротству ряда компаний сланце-добывающего сектора.

"Отток инвестиций в сектор наметился еще в 2019 году. Однако в тот период это было обусловлено сокращением числа предприятий с низкими показателями добычи в пользу более стабильных. В этом году ситуация обострилась за счет коронакризиса, – сообщает издание комментарий Rystad Energy. – В результате, смотря на постепенное выравнивание цен, многие компании все еще продолжают работать в убыток".

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