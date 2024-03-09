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Новости Крыма

Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона

09 марта 2024, 14:05Общество

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За период нахождения Крыма в составе России сельхозтоваропроизводители республики получили государственную поддержку на общую сумму 28 миллиардов рублей, включая транши этого года. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

"В рамках госпрограммы (аграриям Крыма) выделено 28 миллиардов рублей, включая средства этого года", – сказал Гоцанюк.

По его словам, благодаря этой господдержке удалось увеличить посевные площади в 1,3 раза. Площадь плодово-ягодных насаждений и виноградников увеличилась на 18 тысяч гектаров. Вследствие этого производство фруктов и ягод в Крыму выросло почти вдвое, а винограда – в полтора раза.

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