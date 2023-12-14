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Новости Крыма

Десятки улиц Симферополя останутся без света – когда ждать отключений

14 декабря 2023, 12:42Общество

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Более двух десятков улиц и переулков в Симферополе останутся без электроэнергии в четверг, 14 декабря. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".

По данным предприятия, отключения связаны с плановым ремонтом электрооборудования. Без света в период с 8.00 до 17.00 останутся симферопольские абоненты по следующим адресам:

Евпаторийское шоссе, 3/1-39; пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. Ким, 2-18; пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22, 7-22; ул. Москалева, 1; туп. Киевский, 2-6; ул. Мраморная, 32-46, 13-31; ул. Полтавская, 20-34, 21-39; пер. Полтавский, 4-20 , 3-7 ; ул. Шахтеров, 36; ул. Урожайная, 46; ул. Кизиловая, 2-8, 1-15; ул. Лозовая, 20А; пер. Лозовой, 2-10, 1-11; ул. Марьинская, 28-30; туп. Марьинский, 6-14, 3-9; ул. Тарабукина, 92-106, 67-109 ; ул. Волочаевская, 30-76, 25-55; ул. С. Лазо, 2-40, 1-23; ул. Полюсная, 6-36, 1-15; ул. Хабаровская, 2-28, 1-23; ул. Кечкеметская, 128-132/25.

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