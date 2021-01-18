Новости Крыма

Дети меньше "ломаются": статистика выходных от крымских врачей

18 января 2021, 14:18Общество

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Снежные выходные и катание в горах не привели к катастрофическому росту травматизма в Республике Крым. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный внештатный травматолог-ортопед регионального Минздрава Павел Федуличев. По его словам, за прошедшие три дня – пятницу, субботу, воскресенье – в Симферополе около 250 человек обратились за помощью при травмах, при этом снежная погода и визиты на Ай-Петри и Ангарский перевал стали причиной повреждений только в 20% случаев.

"Авралом такая ситуация не является. По Крыму в целом тоже такого пока нет. В течение недели люди еще будут обращаться, потому что те, кто упал, часто сначала сидят дома и думают, что получили растяжение, которое само пройдет. Реальную картину мы увидим через несколько дней, – пояснил Федуличев. – Обычно у нас в это время и происходит такое количество травм (из-за льда и снега – ред.). В прошлом году было чуть меньше, потому что снега почти не было. А так это примерно одни и те же цифры".

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