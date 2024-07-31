В августе крымчане получат детские выплаты по иному графику. Об этом информирует пресс-служба регионального отделения Соцфонда России.

"В Республике Крым период выплаты детских пособий по линии Социального фонда начинается с 3 числа каждого месяца. В августе 3 число выпадает на выходной день, поэтому республиканское Отделение СФР произведет выплаты по иному графику", – пояснили в пресс-службе.

Так, 2 августа в течение дня на счета получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплата на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву.