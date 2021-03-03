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Девочка-подросток попала в реанимацию после ДТП с внедорожником

03 марта 2021, 11:05Происшествия в Крыму

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Сотрудники Госавтоинспекции Евпатории устанавливают обстоятельства ДТП, в котором тяжелые травмы получила 12-летняя девочка. Об этом проинформировала пресс-служба МВД по Крыму.

"Водитель автомобиля Renault Duster двигался по ул. Чапаева со стороны проспекта Победы в сторону ул. Конституции и совершил наезд на девочку 12 лет. С черепно-мозговой травмой и переломами ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение евпаторийской городской больницы", – говорится в сообщении. Водитель автомобиля установлен. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники ГИБДД просят откликнуться возможных свидетелей и очевидцев аварии.

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