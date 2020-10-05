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Динамика положительная: власти о ситуации с водой в Крыму

Динамика положительная: власти о ситуации с водой в Крыму

05 октября 2020, 12:57Общество

Благодаря балканскому циклону, который пришел в Крым на прошлой неделе, Симферопольское водохранилище получило более 150 тысяч кубометров воды. Об этом проинформировал глава региона Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водоснабжением.

"У нас динамика положительная – с дождями были притоки в водохранилища. Предварительно, больше 150 тысяч кубометров поступило только вот за выходные дни в Симферопольское водохранилище. Если такая погода будет и дальше, а после 10 октября ожидаются осадки, это нам облегчит ситуацию", – сообщил Аксенов.

В свою очередь директор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов добавил, что жители крымской столицы получили на выходных больше воды, благодаря дождям.

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