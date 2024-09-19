Директор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитет

При Минпросвещения РФ создан новый консультативный орган – Всероссийский родительский комитет, его председателем стал директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко. Об этом информирует пресс-служба министерства.

Всероссийский родительский комитет создан по поручению президента России Владимира Путина.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, Всероссийский родительский комитет станет единым методическим центром для родительских объединений по всей стране. Планируется привлекать родителей к подготовке материалов для проведения внеурочных занятий "Разговоры о важном".

Кроме того, перед Всероссийским родительским комитетом стоит задача объединить усилия родительской общественности, органов власти и общественных институтов в вопросах воспитания детей и молодежи.