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Новости Крыма

Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн

02 апреля 2025, 10:49Общество

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Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным надзорного ведомства, в 2020 году исполняющий обязанности гендиректора давал подчиненным незаконные поручения о выдаче ему наличных якобы на нужды предприятия, получая их из кассы.

"Кроме того, обвиняемый путем осуществления звонков и смс-сообщений поручал работникам выдать в подотчет денежные средства подчиненным работниками организации, которые переводились на подконтрольные ему банковские карты", – добавили в пресс-службе.

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