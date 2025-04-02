Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн

Руководитель похоронной фирмы в Ялте похитил у предприятия 1,7 млн и отправится под суд. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным надзорного ведомства, в 2020 году исполняющий обязанности гендиректора давал подчиненным незаконные поручения о выдаче ему наличных якобы на нужды предприятия, получая их из кассы.

"Кроме того, обвиняемый путем осуществления звонков и смс-сообщений поручал работникам выдать в подотчет денежные средства подчиненным работниками организации, которые переводились на подконтрольные ему банковские карты", – добавили в пресс-службе.