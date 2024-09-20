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Новости Крыма

Директор спортшколы Симферополя пойдет под суд за растрату и хищение

20 сентября 2024, 12:58Общество

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Директор спортивной школы в Крыму пойдет под суд за присвоение и растрату в особо крупном размере, сопряженными с превышением должностных полномочий. Об этом передают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления Следкома Крыма и Севастополя.

Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года руководство спортивной школы №5 заключило несколько договоров на поставку оборудования на сумму 28 миллионов рублей. Директор учреждения знал, что возникла разница в 11 млн рублей между закупочной ценой и суммой контракта и потребовал от поставщиков передать ему эту сумму.

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