Директора автошколы в Крыму осудили на 5,5 лет за подделку документов

В Бахчисарае осужден директор автошколы. Как информирует пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина получил условный срок.

"В суде установлено, что подсудимый, являясь директором фирмы, осуществляющей обучение граждан вождению транспортными средствами, в 2020 году за денежное вознаграждение в общей сумме 44 тыс. рублей подготовил и передал поддельные документы установленного образца, подтверждающие обучение местных жителей в автошколе, необходимые для получения в дальнейшем водительского удостоверения", – сказано в сообщении.

При этом на самом деле граждане обучение не проходили и экзамены не сдавали. По решению суда мужчина приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком в 2 года.