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Новости Крыма

Дистанционные мошенники за неделю обманули 60 крымчан

02 октября 2024, 11:02Общество

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Жертвами дистанционных мошенников с 23 по 29 сентября стали 60 крымчан. О самых распространенных способах обмана в своем Telegram-канале информирует региональное МВД.

"Девять граждан поверили неизвестному, который писал в мессенджерах или соцсетях от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства. Через звонки обмануты 30 граждан", – сообщают в МВД Крыма.

Также дистанционные мошенники звонили людям по мобильной связи или в мессенджерах и предлагали быстрый прибыльный заработок. На такую уловку попались 23 человека.

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