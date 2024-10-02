Дистанционные мошенники за неделю обманули 60 крымчан

Жертвами дистанционных мошенников с 23 по 29 сентября стали 60 крымчан. О самых распространенных способах обмана в своем Telegram-канале информирует региональное МВД.

"Девять граждан поверили неизвестному, который писал в мессенджерах или соцсетях от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства. Через звонки обмануты 30 граждан", – сообщают в МВД Крыма.

Также дистанционные мошенники звонили людям по мобильной связи или в мессенджерах и предлагали быстрый прибыльный заработок. На такую уловку попались 23 человека.