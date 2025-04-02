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Новости Крыма

Длительное отключение воды в Симферополе – адреса и сроки

02 апреля 2025, 11:02Общество

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Два десятка улиц крымской столицы в ночь на среду и в течение всего дня останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".

"2 апреля с 01:00 ориентировочно до 23:00 в связи с работами по ремонту запорной арматуры на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение. Полное восстановление водоснабжения ожидаем ориентировочно к 6 часам 3 апреля", – сказано в сообщении.

Уточнятся, что в указанное время воды не будет по улицам имени газеты Крымская Правда, Генерала Васильева, Трансформаторной, Героев Сталинграда, Обской, Амурской, Иртышской, Енисейской, Валдайской, Генова, Маршала Василевского, Глухова, Семафорной, Депутатской, Контейнерной, а также в Гренажном переулке и Высоковольтном проезде.

Кроме того, в период выполнения работ возможно снижение давления и перебои водоснабжения в районе Москольца.

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