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Для Крыма выпустят методичку по борьбе с перепланировками

Для Крыма выпустят методичку по борьбе с перепланировками

30 июня 2020, 09:39Новости

Как информирует в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Автономной некоммерческой организации "ЖКХ контроль РК" Анатолий Петров, для борьбы с незаконными пристройками и перепланировками в многоквартирных домах на территории республики специалисты разработали подробную методичку.

Во время прямого эфира в студию обратился житель Симферополя. Он рассказал, что соседи расширили балкон до размеров комнаты и, возможно, нанесли урон арматуре и сейсмическому поясу здания. Насколько законна такая перепланировка и как бороться со стремлением соседей пристроить комнатку? Петров ответил, что в России достаточно жесткое законодательство в отношении пристроек и иных перепланировок многоквартирных жилых домов.

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