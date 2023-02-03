Для поддержания цен производители меняют объем производимых продуктов в упаковке

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковках вес продукта, вместо его объема.

Аналитики сервиса Продажи.рф полагают, что таким образом производители пытаются замаскировать снижение объема товара в упаковке на фоне подорожания основного сырья для молокоперерабатывающих заводов. Из-за высокой плотности килограмм молока занимает около 970 миллилитров.

"Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами – большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение", – сказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Подобные "махинации" можно наблюдать также и с сыпучими продуктами. К примеру, пачка гречневой крупы бренда "Увелка", вместо привычного килограмма, стала весить 800 грамм. При этом цена упаковки крупы не изменилась.