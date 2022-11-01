Для Путина Херсон важнее Донбасса

Одной из основный причин было названо необходимость сбережения жизней российских солдат и мирного населения. У многих россиян и жителей новоприсоединенных регионов возник вопрос: "А наши жизни сберечь никто не хочет?". Единственным решением данного вопроса есть вывод войск с территории Украины.

Особенное возмущение от таких новостей появилось у жителей Луганской и Донецкой народных республик. Если командованием было принято решение об эвакуации жителей Херсонской области, то почему о жителях Донбасса никто не подумал, когда ВСУ обстреливали их на протяжении восьми лет? Понимаем, что де-юре они были провозглашены независимыми государствами, но все же знают, что де-факто Россия являлась их главным донором и вдохновителем. Почему о населении молодых республик никто не подумал? А может Украина и Запад не врут, когда рассказывают о том, что на протяжении восьми последних лет на Донбассе и близко не было того, что показывали российские СМИ.

После сдачи Лимана и Херсона, вывод напрашивается один – "СВО не надо было и начинать!". За что солдаты гибнут каждый день, а в русские семьи приходит горе? Украина с каждым днем становится все сильнее, западное оружие идет постоянным потоком в то время, как Россия безуспешно старается "заткнуть дырки" неподготовленными мобилизованными и старым, ржавым оружием.