Новости Крыма Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи

Вручая последнюю связку ключей от новых автомобилей скорой помощи, министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский радостно объявляет: "Теперь можно греть машины и ехать на рабочие места". Продрогшие на холодном ветру водители без промедления исполняют поручение министра. Врачи скорой медицинской помощи во вторник получили 22 новых автомобиля на базе Газель NEXT. Специализированные машины направлены на подстанции Красноперекопска, Евпатории, Симферополя, Джанкоя, Феодосии. "В Крым поступила очередная партия из 22 машин скорой медицинской помощи. Автомобили отечественные, с хорошими характеристиками. Они направлены, в первую очередь, в села и в малые города", – сообщает событие глава регионального минздрава. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

