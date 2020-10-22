Новости Крыма Днем – лето, ночью – зима: прогноз погоды в Крыму на четверг

Днем – лето, ночью – зима: прогноз погоды в Крыму на четверг Область повышенного давления обусловит в Крыму прохладную и сухую погоду, информируют синоптики регионального гидрометцентра. "В ночные и утренние часы в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки -1…-3. Ночная температура воздуха составит +3…+8, на побережье до +12, дневная +16…+21", – спрогнозировали специалисты. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +17…+19. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +18…+20. На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20. В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

