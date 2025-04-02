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Новости Крыма

До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус

02 апреля 2025, 10:50Общество

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В Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.

По словам Сухацкого, изменения происходят в рамках оптимизации транспортной сети.

Так, на последней декаде марта в городе был запущен маршрут №40, обслуживающий микрорайон Мамак, на противоположной стороне объездной.

"Следует он через Бородинское кольцо, пл. Куйбышева, автовокзал и до улицы Радищева", – уточнил Сухацкий.

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