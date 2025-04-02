До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус

В Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.

По словам Сухацкого, изменения происходят в рамках оптимизации транспортной сети.

Так, на последней декаде марта в городе был запущен маршрут №40, обслуживающий микрорайон Мамак, на противоположной стороне объездной.

"Следует он через Бородинское кольцо, пл. Куйбышева, автовокзал и до улицы Радищева", – уточнил Сухацкий.