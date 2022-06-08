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Доехать в Крым по железной дороге будет проще – Аксенов

08 июня 2022, 09:33Общество

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Доехать в Крым по железной дороге будет проще. Об этом в своих соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"Благодаря авиасообщению доступность полуострова до начала специальной военной операции была совершенно другой. Люди быстро и комфортно прибывали в Крым даже из удаленных регионов страны. Сегодня, ввиду сложившихся условий, максимальная ставка на железнодорожное сообщение, в связи с чем основная работа идет именно в этой сфере", – уточнил он.

Глава региона пообещал, что из всех регионов РФ максимально увеличивается количество подвижного состава: "уже более 600 вагонов ходит по различным направлениям. Кроме того, для доставки туристов на территорию Республики Крым федеральным правительством будет принят ряд мер для увеличения посадочных мест еще на полмиллиона".

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