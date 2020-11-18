Новости Крыма

Догузова оценила перспективы религиозного туризма в Крыму

Догузова оценила перспективы религиозного туризма в Крыму

18 ноября 2020, 15:03Общество

Ростуризм работает над созданием отдельной программы развития курортно-туристической отрасли Крыма и Севастополя, концепция будет включать в себя в том числе развитие религиозного туризма на полуострове. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации в среду. "Крымом мы будем очень предметно и системно заниматься. У нас по этому поводу есть отдельное поручение президента. Крым, безусловно, будет в фокусе нашего внимания в ближайшее время… Комплексный подход к развитию полуострова будет лежать в основе программы развития Крыма, над которой мы сейчас работаем", – сообщила Догузова.

Она отметила особую роль музея-заповедника "Херсонес Таврический" в развитии направления культурного и религиозного туризма на полуострова.

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