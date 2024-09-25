Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи Айвазовского

В Феодосии началась реконструкция исторического особняка Екатерины Мазировой, где располагается второй корпус галереи русского мариниста Ивана Айвазовского. Как рассказали РИА Новости Крым в управлении капитального строительства городской администрации, сейчас в помещениях особняка идут демонтажные работы.

Как идет реконструкция

"На сегодняшний день по данному объекту получено разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Проведены подготовительные работы. Идут работы по демонтажу", – сообщили на запрос РИА Новости Крым в местном управлении капстроя.

Как уточнили в ведомстве, работы ведет компания "Климат-Сервис", которая определена единым подрядчиком по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова еще в 2022 году. Цена контракта – более 135 млн рублей.