Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях

Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко.

О строительстве новой объездной дороги через село Изобильное ранее сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Эта будет четырехполосная дорога, протяженностью 7,8 км, с подпорными стенами, мостом через реку Улу-Узень, виадуком и путепроводами тоннельного типа. отмечал он.

"Государственная экспертиза по данному объекту пройдена, получено положительное заключение, заключен контракт на производство работ. Сейчас там подрядчик АО "ВАД" приступил к подготовительному этапу. Работа уже ведется", – сообщил он.