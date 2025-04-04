Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему

Проблему высоких цен в Севастополе, в частности на молочную продукцию, решит приход крупных сетей. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с замглавы Минпромторга России Романом Чекушовым, соответствующие решения прорабатываются.

"Одна из главных проблем нашего ретейла – стоимость молочной продукции, в среднем в Севастополе и Крыму она выше на 25-30%, чем в других городах Южного федерального округа из-за логистики", – констатировал Развожаев.

По его словам, проблему ценообразования в городе поможет решить приход крупных игроков в сфере ретейла.