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Новости Крыма

Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему

04 апреля 2025, 12:30Общество

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Проблему высоких цен в Севастополе, в частности на молочную продукцию, решит приход крупных сетей. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с замглавы Минпромторга России Романом Чекушовым, соответствующие решения прорабатываются.

"Одна из главных проблем нашего ретейла – стоимость молочной продукции, в среднем в Севастополе и Крыму она выше на 25-30%, чем в других городах Южного федерального округа из-за логистики", – констатировал Развожаев.

По его словам, проблему ценообразования в городе поможет решить приход крупных игроков в сфере ретейла.

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