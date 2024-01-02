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Новости Крыма

Дороги Крыма заледенеют – МЧС предупреждает об опасности

Сегодня, 15:43Общество

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В среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность, информирует крымский главк МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 17 января в северных, центральных, восточных районах Крыма и в горах на дорогах ожидается гололедица", – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

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