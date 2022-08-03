Новости Крыма

Дорогу до Алушты хотят расширить – правительство Крыма

03 августа 2022, 15:32Общество

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Отрезок трассы от Перевального до Алушты планируется расширить. Об этом рассказал председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

"Принимается решение о том, чтобы расширить автомобильную дорогу от села Перевальное до Алушты. В то же время будут проведены обследования, чтобы во время движения не было оползневых процессов", – сообщил премьер Крыма.

По его словам, вопрос о реконструкции этой трассы уже поднимался, так как это одно из главных направлений для туристов.

"На Южный берег Крыма в течении дня едет большое количество автотранспортных средств, общественных автобусов и троллейбусов", – сообщил он.

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