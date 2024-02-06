Новости Крыма Дорогу на Южном берегу Крыма расчистили после схода селя

Дорожники ликвидировали последствия схода селевого потока на дороге в Алуштинском округе, где ранее сошел сель. Как сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор", ограничения движения автотранспорта сняты. "Дорожники ликвидировали вынос грунта на втором километре автодороги Нижняя Кутузовка – Верхняя Кутузовка. Ограничения движения на данном участке нет", – говорится в сообщении. Селевые потоки сошли на дороги крымского южнобережья из-за непогоды в ночь 6 февраля, в частности вынос грунта произошел на отдельных участках дороги, соединяющей поселки Нижнюю и Верхнюю Кутузовку. Движение было ограничено. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

