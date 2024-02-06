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Новости Крыма

Дорогу на Южном берегу Крыма расчистили после схода селя

Сегодня, 12:27Общество

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Дорожники ликвидировали последствия схода селевого потока на дороге в Алуштинском округе, где ранее сошел сель. Как сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор", ограничения движения автотранспорта сняты.

"Дорожники ликвидировали вынос грунта на втором километре автодороги Нижняя Кутузовка – Верхняя Кутузовка. Ограничения движения на данном участке нет", – говорится в сообщении.

Селевые потоки сошли на дороги крымского южнобережья из-за непогоды в ночь 6 февраля, в частности вынос грунта произошел на отдельных участках дороги, соединяющей поселки Нижнюю и Верхнюю Кутузовку. Движение было ограничено.

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