Новости Крыма Дорогу от Белогорска к морю через горы реконструируют через 4 года

Дорогу от Белогорска к морю через горы реконструируют через 4 года Через четыре года город Белогорск и южнобережное село Приветное (Большая Алушта) соединит реконструированная дорога. Известно, что ремонт дороги будет осуществлен в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. По информации Дирекции управления ФЦП в РК, на работы планируют затратить около 31 млрд рублей. За эти деньги отремонтируют 32,5 км дорожного полотна, а также приведут в порядок подпорные стены горного серпантина, соединяющего трассу "Таврида" и Южный берег. По планам, проектирование работ займет два года – с 2020 по 2022 год, а сложное строительство через перевал Кок-Асан завершится в 2024 году. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

