Новости Крыма Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали

В Крыму завершаются ремонтные работы на участке дороги от Алушты до Феодосии, рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма. По данным Автодора, протяженность ремонтируемого участка дороги Алушта – Судак – Феодосия составляет 0,5 км. "В данный момент дорожники полностью завершили комплекс ремонтно−восстановительных работ. Завершены работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя и верхнего строя асфальтобетонного покрытия, установке бордюров и тротуаров", – говорится в сообщении. По окончании ремонтно−восстановительных работ будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, добавили в пресс-службе учреждения. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

