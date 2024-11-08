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Новости Крыма

Дорогу регионального значения между Алуштой и Феодосией отремонтировали

08 ноября 2024, 13:02Общество

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В Крыму завершаются ремонтные работы на участке дороги от Алушты до Феодосии, рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма.

По данным Автодора, протяженность ремонтируемого участка дороги Алушта – Судак – Феодосия составляет 0,5 км.

"В данный момент дорожники полностью завершили комплекс ремонтно−восстановительных работ. Завершены работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя и верхнего строя асфальтобетонного покрытия, установке бордюров и тротуаров", – говорится в сообщении.

По окончании ремонтно−восстановительных работ будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки, добавили в пресс-службе учреждения.

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