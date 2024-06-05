Дорожники за ночь заделали провал на трассе в Ялту

Дорожники восстановили поврежденное грунтовыми водами полотно трассы Симферополь – Алушта – Ялта. Об этом информирует Крымавтодор.
Разрушение на трассе обнаружили накануне вечером. По данным министра транспорта республики Николая Лукашенко, провал образовался из-за грунтовых вод.
Работы велись в ночь на среду, когда на трассе снижается поток транспорта.
"Успешно завершены работы по восстановлению дорожного полотна на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта км 169. Разрушения, вызванные грунтовыми водами, устранены благодаря усилиям дорожников "Крымавтодор", – сказано в сообщении.