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Новости Крыма

Дорожники за ночь заделали провал на трассе в Ялту

05 июня 2024, 11:23Общество

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Дорожники восстановили поврежденное грунтовыми водами полотно трассы Симферополь – Алушта – Ялта. Об этом информирует Крымавтодор.

Разрушение на трассе обнаружили накануне вечером. По данным министра транспорта республики Николая Лукашенко, провал образовался из-за грунтовых вод.

Работы велись в ночь на среду, когда на трассе снижается поток транспорта.

"Успешно завершены работы по восстановлению дорожного полотна на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта км 169. Разрушения, вызванные грунтовыми водами, устранены благодаря усилиям дорожников "Крымавтодор", – сказано в сообщении.

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