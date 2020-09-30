Доска для серфинга пересекла Тихий океан и нашла нового хозяина

Несколько лет назад спортсмен на Гавайях потерял во время тренировки доску для серфинга, ее унесло в океан. Мужчина расстроился, но нашел любимый снаряд спустя два с половиной года на Филиппинах. Оказалось, что она проплыла 8 тыс. км и нашла нового хозяина. Об этом информирует Daily Mail.

Как пишет издание, серфингист Даг Фолтер потерял спортивный снаряд еще в феврале 2018 года. Мужчина даже не надеялся, когда-нибудь увидеть доску, однако спустя 2,5 года она нашлась. Оказалось, что серф проплыл более 8000 тыс. км, чтобы найти нового хозяина. На юге Филиппин ее нашел рыбак. Решив подзаработать, он продал доску местному учителю, желавшему научиться этому виду спорта. Новый владелец оказался внимательным и нашел на выцветшем снаряде гравировку. Через соцсети ему удалось найти мастерскую, где серф изготовили.