Новости Крыма Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу погоду в Крыму будет определять поле пониженного атмосферного давления, ночью без осадков, днем локальные грозовые дожди, рассказали в региональном гидрометцентре. "Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22, днем +25…30, в горах +19…24", – говорится в прогнозе. В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28. В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +25…27. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

