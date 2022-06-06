Новости Крыма

Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на вторник

Сегодня, 10:46Общество

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Зона атмосферного холодного фронта не спешит покидать территорию Крымского полуострова, поэтому 7 июня ожидаются грозовые дожди, ночью и утром местами сильные ливни. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, на побережье до +22, днем – +22…+27, в горах – +14…+19 градусов", – говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем – 23-25 градусов тепла.

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