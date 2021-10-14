Новости Крыма

Дожди и пасмурно: прогноз погоды на четверг в Крыму

14 октября 2021, 09:32Общество

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В четверг в Крыму ночью и утром дождь, днем переменная облачность. Температура в ночные часы опустится до +4…+9, днем потеплеет до +12…+17 градусов, информирует региональный гидрометцентр.

"В связи с выходом южного циклона 14 октября в Крыму ожидаются дожди с грозами, в центральных, южных и западных районах сильные дожди, ветер северо-западный 17-22 м/с", – говорится в сообщении.

В Симферополе ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16 градусов. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами до 17 м/с.

В Севастополе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12, в дневные часы столбики термометров покажут +14…+16 градусов. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с.

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