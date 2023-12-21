Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм

Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег ожидаются в Крыму в ближайшие выходные. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передает региональный главк МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 и 24 декабря в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – говорится в сообщении.