Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм

21 декабря 2023, 15:43Общество

5

Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег ожидаются в Крыму в ближайшие выходные. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передает региональный главк МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 и 24 декабря в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – говорится в сообщении.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх