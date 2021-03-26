Новости Крыма

Дожди и снег: прогноз погоды на пятницу в Крыму

26 марта 2021, 10:21Общество

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В пятницу в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела на территории Крыма пройдут дожди, возможны заряды мокрого снега, ночью температура снизится до околонулевых значений, днем будет держаться слабый плюс. На дорогах возможны гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Столбики термометров поднимутся до отметки +3…+5 градусов днем, ночью холоднее -3…+2 градуса, информирует региональный гидрометцентр.

В Симферополе облачно, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью и утром местами туман, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами усиление до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…+5 градусов.

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