Дожди и снег: прогноз погоды на пятницу в Крыму

В пятницу в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела на территории Крыма пройдут дожди, возможны заряды мокрого снега, ночью температура снизится до околонулевых значений, днем будет держаться слабый плюс. На дорогах возможны гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Столбики термометров поднимутся до отметки +3…+5 градусов днем, ночью холоднее -3…+2 градуса, информирует региональный гидрометцентр.

В Симферополе облачно, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью и утром местами туман, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами усиление до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…+5 градусов.