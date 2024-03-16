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Новости Крыма

Дожди не отступают: погода в Крыму в субботу

16 марта 2024, 16:11Общество

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В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +7…+12 градусов, в горах +4…+6", – говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9...+11 градусов.

В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.

В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +3 до +7 градусов, днем +10...+12.

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