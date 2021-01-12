Дожди пока не спасают: гидролог рассказала о ситуации с водой в Крыму

Прошедшие в Крыму сильные осадки пока не повлияли на гидрологическую ситуацию на полуострове. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник отдела гидрологии гидрологических прогнозов Наталья Охременко.

"Дожди прошли. Самые существенные выпали в степных районах, а не там, где нам хотелось бы. В бассейнах рек осадки прошли, но небольшие. Существенно гидрологическая обстановка не улучшилась. Небольшие повышения уровня воды были на притоках Бельбека и на реке Черная – в пределах 7-13 сантиметров. На Альме сток не возобновился", – уточнила Наталья Охременко. По ее словам, измениться ситуация может уже в ближайшее время. "Синоптики обещают неустойчивую погоду, осадки 12-13 января, а 14-15 ожидается снег. В горах он уже пошел. Надеемся, ждем", – рассказала начальник отдела гидрологии крымского гидрометцентра.